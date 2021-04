Si è spento don Pasquale Fumagalli: per anni parrocco di Ravello. A darne la notizia la comunità di Concorezzo. Il sacerdote, classe 1928, era residente a Bernareggio e aiutava la parrocchia dal 2003.

L’annuncio della parrocchia

Ad annunciare la scomparsa dell’anziano sacerdote è stata la parrocchia dei Santi Cosma e Damiano attraverso un post pubblicato su Facebook nella giornata di ieri, martedì 27 aprile 2021, sulla pagina dell’oratorio San Luigi di Concorezzo.

“Questa sera intorno alle 18:15 don Pasquale è tornato alla casa del Padre. La sua lunga vita sacerdotale lo ha condotto a bussare alla porta del Paradiso dove certamente il Signore lo ha accolto mostrandogli gratitudine e riconoscenza per il suo lungo ministero e per la sua fede solida. Nelle prossime ore daremo comunicazione più precisa per i momenti di preghiera e per la celebrazione dei funerali”.

Nato a Vimercate

Classe 1928, don Pasquale Fumagalli era originario di Vimercate e dal 2003 era residente alla parrocchia di Santa Maria Nascente a Bernareggio. Dallo stesso anno collaborava attivamente con la comunità concorezzese, aiutando ove necessario la parrocchia dei Santi Cosma e Damiano. Ordinato sacerdote nel 1952 dal Cardinal Schuster, don Pasquale ha svolto il suo servizio sacerdotale prima a Sesto San Giovanni, quindi a Parabiago. Qui, a inizio anni ’60, venne trasferito come primo parroco dopo la costruzione della chiesa parrocchiale nella frazione di Ravello e qui rimase fino al 2003. Un’esperienza lunghissima, caratterizzata da numerose iniziative e progetti. Da sottolineare, in particolare, l’occhio di riguardo per i giovani e l’oratorio: grazie alle sue competenza alpine (don Pasquale era iscritto al Cai di Vimercate dal 1950) il sacerdote ha saputo essere una guida non solo spirituale, ma anche sui vari sentieri e ghiacciai delle nostre montagne.

I funerali

Da oggi, mercoledì 28 aprile 2021, i suoi fedeli parrocchiani potranno dare l’ultimo saluto a don Pasquale, composto nella chiesetta di Sant’Eugenio a Concorezzo. Le esequie saranno invece celebrate nel pomeriggio di giovedì nella chiesa parrocchiale.