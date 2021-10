Si è spenta Nella Dodero, storica preside del liceo Galilei

Lutto

Aveva 96 anni. Diresse l'istituto superiore di Legnano dal 1969 al 1990.

Si è spenta Nella Dodero, indimenticata preside del liceo Galileo Galilei di Legnano.

Nata il 5 giugno 1925, la professoressa si è spenta oggi, mercoledì 6 ottobre 2021. In tanti la ricordano e tra questi i componenti dell'associazione Liceali sempre. "Noi, studenti liceali degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, la ricordiamo così: come insegnante di matematica, poi come Preside del Liceo di Legnano dal 1969 al 1990, una presenza affettuosa e rigorosa nello stesso tempo, un esempio da seguire come Docente, come Preside, ma soprattutto come persona, come donna - scrivono - Una persona che ha saputo trasmettere valori e passione a tante generazioni di liceali, a tanti studenti divenuti insegnanti, a tanti docenti. Rimane un affetto immutato, il ricordo di mille episodi, di qualche rimprovero, sempre educativo, con quel garbo che l'ha sempre contraddistinta, elegante nei suoi tailleur, impeccabile nella condotta della scuola, nei rapporti umani con tutti".

Il cordoglio dell'Amministrazione

A esprimere il proprio cordoglio, rivolgendo ai parenti le più sentite condoglianze è anche l'Amministrazione comunale. "Il sindaco Lorenzo Radice e l’assessora all’Istruzione Ilaria Maffei desiderano esprimere il cordoglio di tutta l’Amministrazione comunale per la morte della professoressa Nella Dodero, preside del liceo Galileo Galilei dal 1969 al 1990 e cittadina benemerita nel 1990" si legge in una nota diffusa da Palazzo Malinverni.