Autrice dell'Inno del paese

Il borgo piange Mariuccia Cassani, devota parrocchiana e autrice delle parole dell’Inno di Cassinetta eseguito dal Corpo musicale San Carlo

Il borgo piange Mariuccia Cassani, devota parrocchiana e autrice delle parole dell’Inno di Cassinetta eseguito dal Corpo musicale San Carlo (foto: Ruggero Repossi)

Si è spenta Mariù Cassani, “poetessa di Cassinetta”

“Non c’è paese al mondo/ più bel di Cassinetta,/ certo nessun s’aspetta/ di veder tanto splendor!”

Giorni di lutto a Cassinetta di Lugagnano: si è spenta Mariuccia Cassani, molto attiva nella vita della parrocchia e grande amica del Corpo bandistico San Carlo. Mariù era nota come la “poetessa di Cassinetta”: autrice di poesie e canzoni, ha infatti scritto le parole dell’Inno di Cassinetta che ancora oggi viene eseguito dalla banda del paese.

Il cordoglio del sindaco e della banda

Ha voluto riservare un pensiero a Cassani anche il sindaco Domenico Finiguerra: “A nome dell'Amministrazione comunale esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa della cara Mariuccia Cassani, le cui parole rimarranno sempre nell'aria e nella memoria di tutta Cassinetta.

Il bandista Paolo Taverna, autore del volume La musica del borgo pubblicato e presentato proprio in queste settimane in occasione del centenario del Corpo bandistico, ha aggiunto: “Ci lascia la poetessa di Cassinetta... e il Corpo musicale San Carlo non può che conservare con affetto e riconoscenza la memoria di una donna, compaesana e devoda parrocchiana che anche a mezzo di semplici poesie e canzoni ha riversato il proprio amore per il borgo su carta e nella musica”.

Il testo della Canzone di Cassinetta

Qui di sotto il testo integrale della Canzone di Cassinetta, testimonianza del grande amore che Mariù Cassani aveva per il suo paese.