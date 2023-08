Si è spenta Anna Maria Laurendi, professoressa dal cuore d'oro

Scomparsa all’età di 75 anni Anna Maria Laurendi, stimata e apprezzata docente.

Addio ad Anna Maria Laurendi, storica insegnante della scuola media

Per più di trent’anni è stata insegnante di Educazione tecnica alla scuola media Volta di Inveruno. Ha iniziato quando la sua materia si chiamava Applicazioni tecniche e le attività erano divise fra maschi e femmine; si è adeguata ai cambiamenti intercorsi negli anni e chi l’ha conosciuta, come collega o come alunno, la descrive come una donna appassionata del suo lavoro, sempre svolto con grande attenzione e professionalità.

Generazioni di inverunesi la ricordano per la sua gentilezza

Ha insegnato a generazioni di inverunesi, in molti la ricordano per la sua gentilezza e dolcezza, tratti caratterizzanti del suo carattere, e tanti hanno partecipato al funerale celebrato venerdì 28 luglio 2023 cingendo in un abbraccio ideale il marito Salvatore e i figli Marco e Massimo.