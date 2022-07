Si dà fuoco in casa, brucia l'appartamento evacuati i residenti dello stabile

L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale da un'ambulanza del 118 e dal personale sanitario dell'automedica.

AGGIORNAMENTO DELLE 11:

La Protezione civile è all'opera per mettere in sicurezza l'area. L'incendio ha surriscaldato il cappotto del palazzo e in alcuni punti si sta staccando. Stanno quindi transennando l'area per evitare feriti. Il rogo è partito dal sesto piano.

Le fiamme sono divampate intorno alle 7

Attimi di paura intorno alle 7 di oggi, domenica nelle case comunali di via Cesare Pavese a Lucernate, frazione di Rho. Un appartamento al sesto piano del palazzo al civico 16, scala C, è andato distrutto dalla fiamme e i residenti di tutta la palazzina sono stati costretti a scendere dal letto e a correre in mezzo alla strada.

Secondo il racconto dei vicini di casa le fiamme sarebbero divampate per un gesto volontario

Secondo le prime notizie che arrivano dalla frazione rhodense le cause sarebbero dovute a un gesto volontario della persona che abita all'interno dell'appartamento.

L'uomo trasportato con ustioni in ospedale

Sul posto l'ambulanza e l'automedica del 118. Gli operatori sanitari hanno soccorso l'uomo che ha riportato delle ustioni e l'hanno trasportato d'urgenza in ospedale. I vigili del fuoco sono, invece, ancora al lavoro per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'appartamento. Per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti i carabinieri della Compagnia di Rho.