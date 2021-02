Si cerca Pica, la gazza casalinga

Si cerca Pica, una gazza casalinga che si è allontanata da Zelo Surrigone ed è stata avvistata anche ad Abbiategrasso, Robecco, Mesero, fino a Cuggiono.

Si cerca la gazza Pica

Da Zelo Surrigone dove vive in una abitazione, il volatile si è allontanato ed è stata avvistata ad Abbiategrasso, Robecco, Marcallo e nei giorni scorsi a Mesero e Cuggiono.

Ha raccontato Rossana Pirro:

“La gazza vive a casa mia da giugno 2020, aveva 15 giorni di vita. Non so cosa possa averla allontanata, ora ha perso l’orientamento e non riesce più a tornare. Si chiama Pica e risponde al suo nome. Se qualcuno la vede la può avvicinare con il cibo e cercare di tenerla in un luogo chiuso”.

Come riconoscere la gazza

La gazza è riconoscibile perché è da sola, cerca il contatto umano e chiede cibo. Se qualcuno la individua, la tenga in casa e contatti subito Rossana Pirro al 347.6765443.

Analizzando i suoi spostamenti potrebbe muoversi da Cuggiono a Bernate.