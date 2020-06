Si cerca Edoardo, 17 anni, scappato dalla comunità di Buscate: l’appello dei genitori

Si cerca Edoardo Adago, 17 anni: è scappato dalla comunità di Buscate. I genitori: “Chi lo vedesse in giro lo tranquillizzi e gli dica di chiamarci”.

Si cerca Edoardo, l’appello

Ha 17 anni ed è fuggito dalla comunità di Buscate. I genitori e gli amici lanciano l’appello per cercare Edoardo Adago. Si è allontanato dalla struttura in cui era ospiti nei giorni scorsi. Poi sono perse le tracce. Successivamente è stato avvistato a Milano. Le zone di Milano più frequentate dal giovane sono Piazza Risorgimento, Piazza Dateo e Piazza Ascoli.

“In questi giorni siamo in apprensione e lo stiamo cercando ovunque – racconta il papà Vittorio – Abbiamo condiviso la sua fotografia sui social, stiamo appendendo volantini e vari messaggi. Lanciamo un appello a chi dovesse incontrarlo: chiediamo di tranquillizzarci, di chiamarci. Potrà tornare a casa e non tornerà in comunità”.

