Si calano dal tetto per rubare dalla parrucchiera

Si calano dal tetto per entrare nei negozi del centro commerciale di Settimo.

Furto al centro

E’ accaduto la scorsa settimana nella struttura di via Reiss Romoli: ignoti sono penetrati nell’edificio chiuso per la notte dal tetto per compiere un furto.

A scoprire l’accaduto la malcapitata parrucchiera che, al mattino, pronta per una giornata di lavoro, alzata la saracinesca ha trovato il negozio sotto sopra.

Nel negozio di parrucchiera

Un buco nel controsoffitto, il disordine tipico di un’intrusione non richiesta, e la sparizione di materiale. Sul posto sono giunti i carabinieri di Settimo a cui è stata sporta denuncia per permettere di avviare le indagini per cui si sperano possano essere di quale utilità le telecamere esterne del centro. Non è da escludere che l’intrusione nel negozio di parrucchiera sia stata un errore: il locale affianco ospita una gioielleria...