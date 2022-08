Si barrica in casa per evitare l'arresto

Ha fatto di tutto per sfuggire all'arresto, barricandosi in casa, ma poi ha dovuto arrendersi e sono scattate le manette

Si barrica in casa

Mattinata agitata in un condominio di via San Carlo a Rho dove sono intervenute diverse pattuglie dei Carabinieri e due squadre dei Vigili del Fuoco. Uno spiegamento di forze "indirizzato" verso un appartamento dove si era barricato un uomo che non aveva alcuna intenzione di uscire. Una fase di incertezza durata alcune ore fino a quando l'uomo, ormai alle strette, ha capito che non c'era nulla da fare se non arrendersi. Con il passare dei minuti si sono delineati i contorni dell'intervento portato avanti dai Carabinieri di Saronno: l'uomo, infatti, era un ricercato per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, membro di una banda composta da altri tre complici che erano stati arrestati mesi fa a Vigevano.