Si avvicina alle donne e le tocca, un maniaco in paese?

Maniaco avvistato a Nerviano, il racconto di una delle vittime.

Maniaco in azione in paese

"Quell’uomo mi si è avvicinato e mi ha messo le mani sui seni e sul sedere». E’ questo il racconto di una donna di Nerviano che la mattina di martedì, nella zona di via Battisti, ha vissuto momenti di grande paura. "Qualche giorno prima io e mio marito avevano saputo della presenza di un uomo che aveva avvicinato alcune donne in paese, creando disturbo - racconta la donna, 51 anni e residente in paese - Mi aveva detto di stare attenta quando uscivo di casa, magari di non uscire sola ma portando con me il nostro cane. Ma non ci ho dato peso".

Il racconto dell'incontro

"La mattina di martedì, intorno alle 10, ho lasciato la mia auto in un parcheggio di via Battisti e mi sono recata a comprare le sigarette, a piedi - prosegue la donna - Ho notato quest’uomo, fermo che fumava. Quando sono uscita e stavo tornando alla mia macchina, lui mi ha seguito e mi ha messo le mani sui seni e poi sul sedere. Mi sono irrigidita, non me l’aspettavo, non sapevo come reagire. La fortuna ha voluto che proprio in quel momento passasse una pattuglia della Polizia locale di un paese vicini, che ha fermato quell’uomo, chiedendoci i documenti". E la nervianese lancia il suo appello: "Era un uomo sui 40 anni, alto, di carnagione scura con una grossa voglia scura sulla fronte. Racconto questo per mettere in guardia le altre donne. Da allora, in giro da sola, non ci sto più andando".