Si avvicina a un anziano e lo distrae, poi gli ruba il portafogli, 30enne arrestato per furto

Si avvicina a un anziano e gli ruba il portafogli mentre sta facendo la spesa al supermercato. E' accaduto ieri a Garbagnate Milanese.

Nel pomeriggio di ieri, venerdì, a Garbagnate Milanese, i Carabinieri della stazione locale hanno arrestato per furto con destrezza un 30enne tunisino, in Italia senza fissa dimora, nullafacente, censurato. L’uomo, alle 17.30, all'interno di un supermercato sito in via I° Maggio, dopo essersi avvicinato con una banale scusa ed aver distratto un anziano intento ad effettuare degli acquisti, era riuscito a sottrargli il portafogli che custodiva in un borsello a tracolla, venendo però immediatamente bloccato dall'addetto all'antitaccheggio che lo ha trattenuto fino all'arrivo dei militari operanti, tempestivamente intervenuti.

La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima mentre l’arrestato è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia in attesa del processo per direttissima.