Si attendono gli esiti dell’autopsia per dare l’ultimo saluto a Georges, morto a 28 anni

Georges Nava è morto domenica a causa di un presunto arresto cardiaco a soli 28 anni.

Un ragazzo esuberante conosciuto in tutto il paese.

Un fisico scolpito, un sorriso sempre stampato sulle labbra, una vita piena di sogni e tanta voglia di divertirsi.

Georges Nava non abitava più a Bettolino di Pogliano Milanese da qualche tempo ma, dopo la sua adozione, era cresciuto tra le strade di Pogliano e zone limitrofe. Voleva riprendere in mano la sua vita e per questo aveva iniziato un percorso per tornare sulla «retta via» non più condizionata dagli eccessi.

Il 28enne si era infatti rifugiato in una comunità dove, purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere.

Si stanno quindi aspettando gli esiti dell’autopsia, che toglierà ogni dubbio, prima di poter dare l’ultimo saluto al 28enne.

Il ricordo degli amici

Molti i messaggi lasciati dagli amici increduli per la scomparsa improvvisa e prematura di un «ragazzo buono d’animo come pochi».

«Ti vogliamo ricordare sempre allegro – scrivono molti amici sulla sua pagina Facebook – Con te si facevano risate di cuore. Mancherai a tutti».

Un’intera comunità sconvolta da una terribile notizia.

«Le belle parole svaniscono ma la tua essenza rimarrà nei nostri cuori».

