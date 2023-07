Si allunga la lista delle truffe dello specchietto

Continuano a trovare terreno fertile a Castano Primo le truffe dello specchietto. Di recente una persona anziana è stata vittima dell’ennesimo tentativo di raggiro da parte dei malviventi. Decisivo l'intervento della Polizia Locale che ha visto i ladri darsela a gambe.

Il meccanismo dei raggiri

Il modus operandi è ormai cosa nota. C’è chi simula un incidente e poi pretende, sul posto, di ottenere il risarcimento pecuniario. E negli ultimi giorni un’altra persona, nella fattispecie un anziano, è finito in questa trappola. Anche se l’intervento della Polizia Locale è stato tanto tempestivo da impedire che il colpo andasse in porto.

L'ultimo episodio

Un soggetto stava tentando di truffare un anziano. Ma i vigili sono intervenuti per fermare i suoi intenti. Sventato il colpo, ne è poi scaturito un inseguimento che ha visto il malvivente fuggire. Sempre la Polizia Locale, ormai impegnata su fronti analoghi sia a Castano che a Nosate, indaga sull’accaduto.

Preoccupano anche le truffe telefoniche: monito del sindaco a fare attenzione e denunciare

Accade mentre il sindaco Giuseppe Pignatiello lancia un altro campanello d’allarme e che riguarda un altro genere di truffe, quelle commesse via telefono. «Episodi che purtroppo si stanno ripetendo. Mi raccomando, fate attenzione», ha infatti avvertito Pignatiello. E soprattutto, «qualora vi chiamino, contattate subito le Forze dell’Ordine. Occhio, insomma, alle truffe telefoniche. Purtroppo sono diverse le situazioni che si stanno registrando anche nella nostra città. Qualcuno, infatti, vi telefona, dicendo di essere un vostro figlio o nipote e di avere bisogno di denaro in quanto si trova in una situazione di difficoltà o a seguito di un incidente». I malviventi, ha aggiunto il sindaco, «conoscono i nomi specifici dei parenti e pure qualche particolarità, segno che vi curano e vi studiano prima di mettere a segno il raggiro. Ma non è assolutamente vero. Si tratta, appunto, di una truffa. Per questo, invito tutti alla massima prudenza e ad informare immediatamente il nostro comando di Polizia Locale oppure i Carabinieri qualora vi capitasse una situazione del genere».