Si allontana dall'ospedale di Torino, ritrovato a Vanzaghello

Un uomo di circa 30 anni si era allontanato dall’ospedale «Molinette» di Torino, non dando sue notizie né ai sanitari né ai suoi familiari, ed è stato poi ritrovato giovedì pomeriggio in stato confusionale a Vanzaghello, nei pressi delle scuole. «Grazie alla chiamata di alcuni cittadini e al tempestivo intervento della nostra Polizia locale l’uomo, dopo essere stato identificato, è stato affidato alle cure del personale sanitario dell’ambulanza prima e dell’ospedale di Legnano poi, per essere sottoposto a tutti gli accertamenti e controlli del caso», racconta il sindaco Arconte Gatti. «Grazie ai nostri agenti per la presenza e l’attenzione che ogni giorno mettono in campo – sottolinea il primo cittadino - Sempre pronti a intervenire in caso di emergenze, pericoli o situazioni che possono ledere la tranquillità e la sicurezza del paese». In questo caso, in particolare, la sicurezza di un uomo.