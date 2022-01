Si allaga un appartamento in disuso, acqua per l'intero stabile

Magenta

I Vigili del fuoco di Inveruno forzano la finestra e chiudono la perdita

Diversi i litri di acqua che i Vigili del fuoco di Inveruno hanno dovuto aspirare in un appartamento in disuso allagato di via Don Barberi a Magenta. L'intervento è avvenuto oggi, 14 gennaio, attorno alle 15.

Scoppia un calorifero in un appartamento e si allaga l'intero stabile

I pompieri sono dovuti entrare dalla finestra del primo piano di una casa, forzandola, perchè l'appartamento è da tempo in disuso. Una volta all'interno hanno costatato la copiosa perdita che rischiava di allagare l'intero stabile dipendesse dallo scoppio di un elemento dell'impianto di riscaldamento.

La conclusione dell'intervento

I Vigili del fuoco, dopo essere saliti con una scala sul balcone dell'immobile in questione, hanno chiuso e sigillato la perdita e liberato l'appartamento da gran parte dell'acqua, evitando così che il peso del liquido fuoriuscito dal calorifero appesantisse la soletta.