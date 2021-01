Sì al falò, ma con autorizzazione e senza la festa. Il Covid non ferma la tradizione, ma, più che mai, le regole saranno rigidissime in vista della ricorrenza di Sant’Antonio che cade il 17 gennaio.

A Corbetta, già da alcuni anni i falò devono essere autorizzati, attraverso un’apposita procedura (scarica qui il modulo), pena multe salate. Inoltre, niente festa a corredo per evitare assembramenti e rischi di contagi. Per avere la certezza che la pratica sia gestita in tempo, le domande vanno presentate entro mercoledì 13 gennaio alle 19.