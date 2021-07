Si addormenta mentre prepara da mangiare: va a fuoco la cucina

Si addormenta mentre cucina e scoppia un incendio: arrivano ambulanza e pompieri.

Si addormenta con il pentolino sul fuoco

Intervento dell’ambulanza di Ata Soccorso onlus in codice giallo in via Grazia Deledda ad Abbiategrasso. Chiamata, insieme ai Vigili del fuoco, per un incendio domestico in un appartamento. Il proprietario di casa, un 80enne, stava preparando il pranzo per il suo cane, si è addormentato e la cucina ha preso fuoco. I pompieri hanno domato l’incendio domestico e l'anziano è stato portato in codice verde per intossicazione all’ospedale cittadino.