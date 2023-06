Si addormenta lasciando la cena sul fuoco: scoppia l'incendio in casa

Lascia la cena sul fornello e si addormenta: incendio a Cerro Maggiore.

Si è addormentato mentre stava cucinando la cena. Il risultato? Fiamme in casa e tanto spavento. E' quanto successo nella notte di oggi, 15 giugno 2023, a Cerro Maggiore. Era da poco passata la mezzanotte quando un 52enne che si trovava nella sua abitazione di via Ventimiglia stava cucinando la sua cena: aveva messa del pesce su un pentolino, messo sul fornello acceso. Ma si è addormentato. A capire che stava succedendo qualcosa sono stati i vicini, che hanno notato del fumo provenire dalla casa.

L'intervento

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano insieme all'ambulanza del 118: l'uomo intanto si era risvegliato ma è stato portato all'ospedale di Legnano, in codice verde, per alcuni accertamenti.