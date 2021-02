Si addormenta con il fornello acceso e divampa l’incendio in cucina. Sul posto i Vigili del fuoco.

Si addormenta con il fornello acceso e divampa l’incendio

Il proprietario di casa si era addormentato con fornello acceso e così, in poco tempo, le fiamme si sono poi propagate in tutta la cucina. E’ successo nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 febbraio, intorno alle 16.15, in piazza Dalla Chiesa ad Arese.

Sul sono intervenuti i Vigili del fuoco di Garbagante e Rho oltre ad altri due mezzi da Milano.

L’incendio è stato spento prima che interessasse l’intera abitazione.