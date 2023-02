Si accascia a terra in piazza: malore fatale per un 73enne

Malore fatale per un 73enne.

Malore fatale in piazza 4 Novembre a Legnano

E' successo stamattina, lunedì 27 febbraio 2023, a Legnano. L'uomo si è sentito male mentre si trovava in piazza 4 Novembre. Scattato l'allarme, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio, intervenuta in codice rosso, e un'automedica. I soccorritori gli hanno prestato le prime cure e, accertato che il paziente versava in gravi condizioni, lo ha trasportato all'ospedale cittadino in codice rosso.

L'uomo è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale

Purtroppo vani sono stati i tentativi di salvargli la vita: poco dopo l'arrivo al Pronto soccorso, il cuore del 73enne ha cessato di battere.