Si accascia a terra e muore: malore fatale per un 66enne

Malore fatale per un 66enne che questo pomeriggio, 7 febbraio, si è accasciato a terra in via Mazzini ad Abbiategrasso ed è deceduto.

Malore fatale: si accascia a terra e muore

I medici e i volontari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo di 66 anni morto in via Mazzini, intorno alle 14. Sul posto erano arrivate due ambulanze e l'automedica per tentare di rianimarlo dopo che era caduto a terra.

Vani i tentativi di far ripartire il cuore dell'uomo: sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Il luogo dove è avvenuto il malore: