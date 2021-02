Si abbassa i pantaloni sul bus pieno di studenti: identificato e allontanato un 48enne di Arluno con problemi psichici.

Succede a Cerano, nel Novarese, dove mercoledì gli agenti della Polizia Locale hanno fermato P.A.C., cittadino classe ’72 residente ad Arluno, dopo un breve inseguimento a piedi per le vie del paese. A chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine era stato l’autista di un autobus di linea fermo in via IV Novembre a Cerano.

Alla vista degli agenti il 48enne arlunese, notato con i pantaloni abbassati in mezzo agli studenti di ritorno da scuola, è quindi sceso dal mezzo per poi dirigersi a piedi verso il centro cittadino. Inseguito dai vigili è stato quindi fermato e identificato anche grazie alla collaborazione dei Carabinieri di Trecate, giunti sul posto poco dopo.

Multato e allontanato

Dagli accertamenti è emerso che P.A.C. non ha precedenti specifici ma è affetto da qualche disturbo mentale. Avendo violato le norme anti-Covid con lo spostamento dalla Lombardia al Piemonte, l’arlunese è stato infine multato e allontanato dal comune di Cerano e diffidato dal farvi ritorno.