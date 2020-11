Sì a Cresime e Comunioni, no al catechismo VIDEO

Sì a Cresime e Comunioni, no al catechismo il coadiutore don Alessandro Teodi fa il punto.

Sì a Cresime e Comunioni

Le Messe non subiscono modifiche: “Ricordate l’autocertificazione, la trovate sul sito della parrocchia – fa notare – Comunioni confermate nei calendari e gruppi, sospendiamo per gli incontri del venerdì sera coi genitori, in cui ci si poteva confessare, ma siamo a disposizione il sabato per la confessione. Le Cresime si celebrano, sospesi gli incontri programmati con genitori e padrini. Ammessi come padrini e madrine se si vive in Lombardia, nel caso in cui si vive in altra regione, i ragazzi sono accompagnati da un altro familiare, ma il padrino e la madrina restano quelli prescelti”.A consentire i sacramenti l’articolo 1 c. 9 lettera q del Dpcm, nel rispetto del protocollo concordato il 7 maggio 2020 tra il Governo e la Conferenza Episcopale Italiana, integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico di questa estate.

No al catechismo

Sospeso, invece, il catechismo in presenza, sia inteso come gli incontri settimanali, sia nella versione Catemessa. “Stiamo valutando qualche forma online, senza però gravare sui ragazzi che già fanno a scuola la didattica online”. L’oratorio che aveva appena riaperto con la formula anti-contagio, chiude nuovamente le sue porte. Possibile consegnare i documenti in via telematica (osalcorbetta@gmail.com).

