Shaboo, hashish e eroina: arrestate sei persone per spaccio

Sono sei gli arresti per spaccio effettuati nel fine settimana dalla Polizia a Milano: sequestrata eroina, hashish shaboo e marijuana.

Shaboo, hashish e eroina: arrestate sei persone

La Polizia di Stato, a seguito dell’intensificazione dei servizi nel capoluogo milanese e provincia volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato nell’ultima settimana 6 persone sequestrando oltre 130 grammi di shaboo, 80 grammi di eroina, 60 grammi di hashish e 40 grammi di marijuana.

Giovedì scorso, gli agenti 6^ Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino italiano di 23 anni per droga, in via Sismondi, dove i poliziotti hanno individuato uno stabile quale luogo di una possibile attività di spaccio. Infatti, gli agenti hanno notato entrare un cittadino srilanchese il quale, poco dopo, è uscito e controllato ha consegnato un involucro contenente 0,4 grammi di hashish appena acquistati dal 23enne. Quest’ultimo, una volta in strada è stato trovato in possesso di 5,3 grammi di hashish. All’interno della sua abitazione sono stati trovati circa 60 grammi di hashish, circa 40 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Venerdì sera, gli agenti della 6^ Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile hanno arrestato in Largo Treves civico 1 una coppia di italiani di 55 e 51 anni, incensurati, per spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno notato un’auto ferma in Via Canonica con i due a bordo. Dopo pochi istanti è salito un uomo che scendeva subito dopo e si allontanava velocemente. L’auto è immediatamente ripartita seguita dagli agenti. Giunta in Largo Treves si è nuovamente fermata e, la donna che era seduta al lato passeggero, ha scambiato qualcosa con un cittadino italiano il quale, fermato poi, ha consegnato ai poliziotti una dose di cocaina dal peso di circa 0,4 grammi dichiarando di averla acquistata poco prima. L’auto è stata poi fermata e la coppia è stata trovata in possesso di circa 400 euro in contanti e di 10 involucri di cocaina dal peso di circa 6 grammi.

Gli ultimi arresti nella giornata di sabato

Sabato mattina, presso la fermata M3 Brenta è stato arrestato un cittadino marocchino di 42 anni per droga. Gli agenti transitando nei pressi della fermata metropolitana “Brenta” verso le ore 11, hanno notato il 42enne che dopo aver scambiato qualcosa con un uomo, si dirigeva verso Via Nervesa. Raggiunti i giardinetti, si è chinato in prossimità di un cespuglio e ha lasciato un barattolo di vetro per poi muoversi verso la fermata della metro. I poliziotti hanno immediatamente preso il contenitore dove all’interno vi erano 59 dosi di eroina dal peso di circa 80 grammi e 15 dosi di cocaina dal peso di circa 5 grammi. Il cittadino marocchino è stato fermato nel mezzanino della fermata metropolitana e trovato in possesso di 20 euro.

Infine, sabato pomeriggio, sono stati arrestati un cittadino filippino di 37 anni ed un cittadino nigeriano di 28 anni, per detenzione ai fini di spaccio di shaboo. A seguito di un servizio di osservazione in Via Tremelloni, gli agenti hanno fermato il 37enne trovando all’interno del suo zaino una lattina in metallo con tappo a vite contenente circa 35 grammi di shaboo e la somma in contanti di circa 1000 euro. In Via Duprè, invece, i poliziotti hanno controllato il 28enne rinvenendo circa 50 grammi di shaboo. La successiva perquisizione nella dimora dell’uomo, ha permesso di sequestrare ulteriori 40 grammi della stessa sostanza.