Sgominata la banda di topi d'appartamento

In provincia di Milano, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Verona, con il supporto delle Compagnie di Pioltello, San Donato Milanese e Abbiategrasso, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’ufficio GIP del Tribunale di Verona su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di quattro persone, ritenute responsabili di “associazione per delinquere finalizzata ai furti in abitazione”.

Sgominata la banda di albanesi che ha seminato il panico in Veneto e Lombardia

Le indagini, coordinate dal Procura di Verona, sono scaturite quando, ancor prima dell’arrivo della primavera, a Verona ed in provincia si sono verificati alcuni episodi di furto in abitazione in orario pomeridiano e serale. In particolare, proprio nel quartiere di Verona - San Massimo, alcuni individui travisati erano entrati in un’abitazione ed avevano divelto un’intera cassaforte a muro; successivamente, mentre stavano trasportando il manufatto all’interno della loro autovettura, i predetti erano stati sorpresi da alcuni vicini di casa e li avevano minacciati a distanza, brandendo un piede di porco, per guadagnarsi una rapida fuga.

Erano violenti topi d'appartamento

Grazie alla pronta segnalazione di quei cittadini, la dipendente Sezione Operativa ha immediatamente raccolto indizi fondamentali per dare avvio ad un’intensa attività investigativa che, con non poche difficoltà, ha permesso di individuare un’associazione per delinquere, composta da cittadini albanesi domiciliati nell’Hinterland milanese e responsabile di numerosi furti in abitazione in diversi centri abitati del Nord Italia, soprattutto nelle province di Verona, Vicenza e Brescia. Solo nel territorio veneto, al gruppo sono stati addebitati nr.26 episodi, di cui 13 a Verona ed in provincia.