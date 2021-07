Sgombero dell’ex magazzino comunale di via Quasimodo a Legnano e recupero di due mezzi rubati: è il bilancio dell’attività di controllo del territorio della Polizia locale nella settimana in corso

Sgomberato da due occupanti abusivi l’ex magazzino comunale

Nell’ambito dell’attività di controllo delle occupazioni abusive, il nucleo territoriale della Polizia è intervenuto mercoledì di primo mattino a sgomberare l’ex magazzino comunale di via Quasimodo. Sono state sorprese due persone: un’italiana quarantenne residente in provincia di Varese e un tunisino senza fissa dimora, pure quarantenne. Entrambi sono stati fermati e accompagnati al comando di corso Magenta per l’identificazione. Per loro scatterà la denuncia per occupazione abusiva.

L'assessore Pavan: "Un plauso alla Polizia locale"

«L’operazione svolta questa settimana dalla Polizia locale rientra in quell’attività di contrasto al degrado e alle occupazioni abusive che, insieme con l’attività di prevenzione, è di primaria importanza per l’amministrazione comunale – dice l’assessore al Benessere e Sicurezza sociale Anna Pavan - Un grazie e un plauso alla Polizia locale per il prezioso lavoro di presidio del territorio che sta svolgendo e che concorre a implementare la sicurezza dei cittadini e a garantire il rispetto della legalità».

Recuperati due mezzi rubati

Sul versante dei controlli stradali il nucleo operativo della Polizia ha sorpreso nell’Oltrestazione un quarantenne alla guida di un motociclo risultato rubato in provincia di Varese. Il conducente, un quarantenne residente a Canegrate e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per ricettazione e per guida in stato di ebbrezza e senza patente. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario. A seguito di un altro controllo su strada è stato fermato in pieno centro un minore a bordo di un ciclomotore. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo era stato rubato a Canegrate. È scattata pertanto, nei confronti del conducente, la denuncia a piede libero per ricettazione.