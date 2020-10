Sgomberato campo nomadi a Corbetta, nella frazione di Battuello. Acquisita area prima occupata da roulotte abusivamente.

Sgomberato campo nomadi abusivo

“Ora stiamo pensando a come riutilizzare l’area che sta per essere ripulita”, assicura il sindaco dopo l’intervento di sgombero.

“Ora avanti con altri campi”

“Un altro campo nomadi liberato e sgomberato a Corbetta – incalza il sindaco Marco Ballarini – Alcune aree le abbiamo già acquisite, altre sono in fase di acquisizione, così potremo presto restituire ai nostri cittadini quest’area pubblica, ora degradata. Lottiamo per il rispetto della legalità. Adesso proseguiamo con altri campi. La Corbetta dei 9 campi nomadi, ora è solo un ricordo: riportiamo la legalità in città!”.