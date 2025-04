Sgomberata una pizzeria: ora rinascerà con fini sociali

Carabinieri e Polizia Locale in via Alberto da Giussano a Villa Cortese per sgomberare una pizzeria che sarà destinata a fini sociali.

Sgomberata una pizzeria in via Alberto da Giussano

È successo ieri, venerdì 4 aprile. In mattinata i militari e gli agenti del Comando cittadino hanno chiuso la strada e hanno dato il via allo sgombero del locale, che era stato confiscato nel 2017 nell'ambito di un'operazione contro il traffico di droga. Nel gennaio 2022, in applicazione della legge 109/96 per il riutilizzo pubblico e sociale dei beni sottratti alle mafie, l'immobile era stato assegnato al Comune, che aveva deciso di metterlo a disposizione dell'associazione Camminiamo insieme, che da oltre vent'anni si occupa di diversamente abili, e di altri sodalizi che attualmente hanno sede in locali di via San Vittore per i quali l'Amministrazione paga l'affitto.

Ora finalmente il Comune potrà disporre dell'immobile

Piazza Italia però non era ancora riuscita a prendere possesso dei locali. Ora finalmente il Comune potrà disporre dell'immobile e portare a compimento il proprio progetto in favore della comunità.