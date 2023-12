Sfregiata nuovamente la torretta del parco della Fossa

Sfregi che deturpano la torretta del Parco della Fossa di Abbiategrasso sono apparsi questa mattina, lunedì 11 dicembre 2023, su una struttura restituita alla sua bellezza solo un anno fa. Su un lato della struttura ora si vedono chiaramente gli sfregi realizzati probabilmente nella notte da ignoti.

Non un gesto isolato

Un episodio spiacevole, che mostra l’inciviltà di alcuni soggetti che non hanno rispetto per i monumenti pubblici. Bià non è nuova a questi atti vandalici che deturpano il patrimonio dell’intera comunità.

Prima il centro città con scritte sulle mura delle case di privati , poi la cinta di recinzione del parco della Fossa, ed ora questo ennesimo atto, due grosse svastiche fatte con uno spray bianco in mezzo alla stella di David. Il parco della Fossa con le sue mura è un simbolo della città, il naturale prolungamento del Castello Visconteo. Tutti atti, finora, rimasti impunti.

Da notare che sulla Torretta c’è installata anche una telecamere per la videosorveglianza, un deterrente che però non ferma gli autori di questi gesti.