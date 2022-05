TURBIGO

I malviventi hanno assaltato il negozio di via Milano, poi la fuga; indagano i Carabinieri

Sfondano la vetrina con una ruspa e scappano con prodotti elettronici: è successo nella notte a Turbigo.

Sfondano la vetrina con una ruspa

Erano circa le 2.30 quando i ladri hanno assaltato il negozio di elettronica che si trova in via Milano: agendo col favore del buio, hanno usato un escavatore come ariete, riuscendo in questo modo a sradicare la serranda in metallo e il vetro antisfondamento; da qui i malviventi sono entrati nel locale riuscendo a portarsi via numerosi prodotti.

L'intervento dei militari

Sul posto, pochi istanti dopo, sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano; i ladri erano riusciti a far perdere le loro tracce. Ma le indagini continuano: mentre il bottino resta da quantificare, i militari proseguono nelle ricerca dei fuggitivi.