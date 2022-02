Sfondano la vetrina blindata del Colorauto e scappano con gli utensili

Terzo colpo in pochi mesi in via Brera. La rabbia del titolare "Ci sentiamo poco sicuri"

A dare l'allarme i residenti del palazzo vicino a dove si trova il negozio di utensileria

Vetrina blindate sfondate usando un furgoncino

Usando un furgoncino sfondano le vetrine del negozio Colorauto di via Brera a Cornaredo poi, coperti dai passamontagna entrano nell'esercizio commerciale e fanno razzia di gran parte degli utensili esposti e alla fine, sempre ripresi dalle telecamere esterne dell'esercizio commerciale scappano verso via Mazzini per raggiungere, con molta probabilità le tangenziali.

Terzo furto in pochi mesi in via Brera

Ennesimo furto, il terzo in pochi mesi, a Cornaredo nella centralissima via Brera. Prima della Colorauto ad attirare l'attenzione dei malviventi era stata la tabaccheria situata nella zona. Per quanto riguarda il furto di stanotte, i malviventi sono entrati in azione intorno alle 2.20. Con il furgone hanno sfondato le vetrate del negozio. Un botto pauroso che ha svegliato i residenti del palazzo vicino che hanno subito dato l'allarme ai carabinieri. Svegliato dall'allarme, invece, Bruno Alfonsi il titolare del negozio

Latte di vernice sul pavimento del negozio

I malviventi mentre asportavano gli utensili hanno anche urtato delle latte di vernice che si sono rovesciate a terra. Ingenti i danni, non ancora quantificati, riportati dal titolare del negozio Una volta sfondate le vetrine i malviventi, coperti dai passamontagna sono entrati e hanno rubato tutti gli utensili che hanno trovato, Poi, prima dell'arrivo dei militari sono risaliti sul furgone e hanno fatto perdere le loro tracce

La rabbia del titolare

E' il terzo furto in pochi mesi in questa zona - afferma Bruno Alfonsi - E' inconcepibile che per garantire la sicurezza in una città come Cornaredo debbano intervenire i carabinieri di Corsico, come successo stanotte, la cui sede operativa è distante 25 chilometri da Cornaredo. Ci sentiamo abbandonati nessuno delle istituzioni oggi ha fatto visita al mio negozio, anche solamente per esprimere solidarietà. Come fa la gente ad avere fiducia di chi dovrebbe tutelare?