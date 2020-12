Sfonda muro di cinta e resta incastrato FOTO

Sfonda muro di cinta e vi resta incastrato.

Ha dell’incredibile l’incidente avvenuto in via Marconi a Cerro Maggiore nella mattinata di ieri, venerdì 11 dicembre 2020. Un uomo era al volante della sua Fiat Panda, quando è stato colto da un lieve malore perdendo il controllo del mezzo. L’automobilista ha così premuto inavvertitamente l’acceleratore finendo contro il muro di cinta di una casa e sfondandone una parte. Il mezzo vi è poi rimasto incastrato. Fortunatamente l’uomo è rimasto illeso ed è sceso dall’auto sulle proprie gambe. Non è stato necessario chiamare l’ambulanza, ingenti al contrario i danni materiali.

Nella foto di copertina e nella prima foto della gallery (fonte Instagram), la Fiat Panda incastrata nella recinzione della casa; nelle altre due, la riparazione provvisoria del muro sfondato

