Sfonda la vetrina della farmacia con l’auto e scappa con la cassa

Sfonda la vetrina della farmacia a Turbigo e scappa con la cassa. Indagano i Carabinieri.

E’ entrato in azione all’alba. Ha usato l’auto come un ariete per abbattere la vetrina, poi è entrato nel negozio e si è portato via la cassa. E’ quanto successo oggi, martedì 3 novembre 2020 a Turbigo. Il furto è avvenuto ai danni della Farmacia san Francesco di via Allea Comunale. Il malvivente (perchè pare che abbia fatto tutto da solo) ha lanciato l’auto contro la vetrata, causando un forte boato, per poi impossessarsi del bottino (che pare decisamente misero). Poi la fuga. Sul caso stanno indagando i Carabinieri.

