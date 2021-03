Un uomo, alla guida di una Bmw, dopo aver accusato un malore ha perso il controllo dell’auto sfondando la cancellata e finendo con l’auto nel cortile di un palazzo.

Sfonda la cancellata e finisce con l’auto nel cortile di un palazzo

Un uomo di 53 anni, alla guida di una Bmw, ha perso il controllo dell’auto dopo un malore. L’auto, che stava percorrendo il Sempione, è finita nel cortile di un palazzo in via Achille Ratti dopo aver sfondato la cancellata. Fortunatamente in quel momento nessuno si trovava in cortile. E’ successo nella tarda mattinata di oggi, lunedì 29 marzo, poco prima delle 13.

L’uomo, che ha riferito di non aver più visto nulla prima di perdere il controllo della Bmw, è sceso da solo dall’auto ed è stato soccorso dall’ambulanza della Croce rossa di Legnano e da un’automedica.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale.