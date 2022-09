Sfiammata del fornello ustiona una donna: trasportata in ospedale

Una sfiammata improvvisa del fornello di casa ha ustionato un ragazza nella sua abitazione di Corbetta: sul posto ambulanza e Vigili del fuoco per un principio d'incendio.

Sfiammata del fornello e principio d'incendio

Ieri, 20 settembre, i Vigili del fuoco volontari di Inveruno insieme ai colleghi di Magenta sono intervenuti intorno alle 15:30 a Corbetta in via Filzi per un principio di incendio in un appartamento al piano terra. Una sfiammata dal fornello della cucina ha ustionato leggermente una ragazza, trasportata in ospedale in codice verde.