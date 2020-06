Sevizi di pulizia intensificati in parchi e giardini per contrastare la situazione indecorosa delle ultime settimane.

Sevizi di pulizia intensificati in parchi e giardini

Situazione indecorosa di parchi e giardini, che sono stati molti frequentati nelle ultime settimane. Si è registrato un aumento significativo di rifiuti abbandonati di ogni genere. Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha deciso di contrastare questo andamento con intensificazione dei servizi di pulizia delle aree di verde pubblico con l’aumento del monitoraggio e svuotamento dei cestini, una più attenta razionalizzazione dei passaggi a carico delle imprese che curano la manutenzione del verde con l’aggiunta di un passaggio settimanale in più, il monitoraggio e pulizia di casi più critici, come i tavoli con panche, curati direttamente dal personale comunale. La situazione sarà tenuta sotto controllo e se non fosse sufficiente quanto attivato, si valuteranno ulteriori interventi da parte delle imprese incaricate alla manutenzione del verde e ad eventuali operatori attivati con borse lavoro, voucher, lavoratori di pubblica utilità o similari.

Le parole dell’assessore Gianluigi Forloni

“Il bene pubblico, comprese le aree a verde e i parchi sono un patrimonio a cui tutti dovremmo tenere e preservare nelle migliori condizioni – afferma l’assessore a Ecologia, Ambiente e Verde pubblico, Gianluigi Forloni – Purtroppo non sempre succede, la situazione di abbandono di rifiuti nei parchi è peggiorata anche in conseguenza delle norme, che limitano il consumo nei locali e quindi i parchi sono più frequentati: questo va bene, ma non significa necessariamente che debbano essere sporcati di più. Sul fronte della pulizia siamo corsi ai ripari Intensificando i passaggi, ma è indispensabile un comportamento responsabile da parte dei frequentatori a beneficio di tutti: senza questo contributo i nostri sforzi saranno resi vani”.

