Settimo Milanese, incendio in un capannone

Incendio in un capannone in via Fleming a Settimo Milanese: è successo poco fa, domenica 30 agosto 2020, intorno alle 21.15.

Allertati i soccorsi a Settimo

Alle 21.15 di stasera, domenica 30 agosto 2020, sono stati allertati i soccorsi per un incendio in un capannone di via Fleming a Settimo Milanese. Sul posto, per prestare i primi aiuti, due ambulanze, giunte in codice verde. Al momento sono ancora in corso le operazioni di soccorso. Dalle prime informazioni dell’Azienda Azienda Regionale Emergenza Urgenza pare che sia coinvolta una sola persona, ma non in gravi condizioni.

Seguiranno aggiornamenti.

