Settimo e Rho piangono don Sergio Gianelli. Il suo un ricordo indelebile sul territorio.

Addio a don Sergio Gianelli

Il sacerdote si è spento ieri, martedì 21 settembre 2021, a 80 anni. Nato a Rho il 3 aprile 1941, ordinato sacerdote il 26 giugno 1965, da quell'anno fino al 1983 ricoprì l'incarico di vicario parrocchiale a Meda, per poi diventare direttore della Fom Milano (Fondazione oratori milanesi), fino al 1994. Dal 1989 a 1994 fu anche responsabile dell'Ufficio per la Pastorale del Turismo. Dal 1994 al 2005 fu parroco a Settimo Milanese, per poi approdare alla parrocchia Santa Maria di Lourdes a Milano. Il 1° settembre 2016 venne destinato, come residente con incarichi pastorali, nella parrocchia SS. Trinità di Milano.

Il segno lasciato anche a Meda, come papà del Palio

Profondo il segno lasciato durante la sua permanenza a Meda. Fine ascoltatore, uomo di grande cultura, nel 1977 diede il via all'esperienza del Palio dei ragazzi, diventata negli anni la manifestazione più importante e sentita della città. Proprio dall'oratorio Santo Crocifisso di Meda è arrivato un messaggio, subito dopo la notizia della sua scomparsa: