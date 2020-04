Settimana Santa le celebrazioni con l’Arcivescovo

Settimana Santa Messa delle Palme in Duomo alle 11 su Telenova

Con la celebrazione della S. Messa di oggi ore 11, Domenica delle Palme, iniziano i riti della Settimana Santa, che verranno vissuti quest’anno in maniera particolare e nel rispetto delle norme emanate per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Alla celebrazione della Domenica delle Palme, presieduta dall’arcivescovo Mario in Duomo, trasmessa in diretta da Telenova, ChiesaTV e dal canale YouTube chiesadimilano, l’Arcivescovo ha invitato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il Prefetto della città Renato Saccone, in rappresentanza dei cittadini e fedeli che non potranno partecipare a causa delle limitazioni imposte dalle misure sanitarie. Al termine della celebrazione le autorità convenute si recheranno con l’Arcivescovo davanti all’icona della Madonna delle Grazie, tanto cara alla devozione dei milanesi, per una preghiera.

I riti della Settimana Santa

I riti della Settimana Santa proseguiranno poi, sempre senza concorso di popolo, con la celebrazione della S. Messa “Nella cena del Signore” (giovedì 9, ore 17.30), la celebrazione della “Passione del Signore” (venerdì 10, ore 15), della Veglia pasquale “Nella Notte Santa” (sabato 11 aprile, ore 21.00) e la “Santa Messa di Pasqua” (domenica 12, ore 11).

Tutte queste celebrazioni saranno trasmesse in diretta da Telenova (canale 14), ChiesaTV (canale 195) e Radiomarconi. Saranno anche fruibili in streaming sul portale diocesano www.chiesadimilano.it e sul canale youtube chiesadimilano.