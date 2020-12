Le anticipazioni dal nuovo numero di Settegiorni Magenta all’interno del notiziario di Radio Magenta, in onda eccezionalmente alle 13 di giovedì 24 dicembre

Settegiorni: le anticipazioni su Radio Magenta giovedì mattina

Settegiorni e Radio Magenta ancora insieme per l’informazione nell’ovest Milano: le anticipazioni dal numero di Settegiorni di questa settimana vanno in onda eccezionalmente giovedì 24 dicembre e non venerdì, in concomitanza con l’uscita anticipata del giornale per le festività natalizie. L’appuntamento è dunque all’interno del notiziario di giovedì mattina, in onda questa volta alle 13, condotto come sempre da Danilo Lenzo.

Per ascoltare Radio Magenta basta scarica l'App per smartphone dall'AppStore: «Radio Magenta», oppure cliccare sul link http://www.inmystream.info/player/magenta. Inoltre si può interagire con la diretta scrivendo un messaggio Whatsapp al 3922020001. La trasmissione potrà poi essere riascoltata da podcast su www.soundcloud.it/radiomagenta.