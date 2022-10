Settecento chili di frutta e verdura sequestrati al mercato dall'inizio dell'anno

Settecento chili di frutta e verdura sono stati sequestrati dalla Locale a Rho: la merce recuperata è stata donata alla Caritas per la Mensa dei Poveri

Gli agenti della Polizia Annonaria fermano dei venditori abusivi

Girano tra le bancarelle del mercato e sequestrano cassette di frutta e verdura frutta e verdura. Nuova operazione del settore Annonaria della Polizia Locale di Rho. Il sequestrato è avvenuto nella mattina di oggi, lunedì, nell’ambito del mercato settimanale

I prodotti alimentari sequestrati sono stati donati alla Mensa dei Poveri

Oggi sono state sequestrate cassette di frutta e verdura , messe in vendita in modo abusivo. In particolare, contenevano mango, frutti esotici, limoni e rapanelli. Gli agenti hanno consegnato subito i prodotti alimentari alla Mensa dei Poveri gestita dalla Caritas cittadina, come avviene regolarmente in questi casi, evitando il deperimento della merce e consentendo un utilizzo a scopo benefico.

Dall'inizio della anno sequestrati 690 chili di prodotti ortofrutticoli freschi

Dall’inizio dell’anno sono 690 i chilogrammi di prodotti ortofrutticoli freschi sequestrati al mercato del lunedì mattina, una cifra consistente che, a questo ritmo, potrebbe portare facilmente a una tonnellata nell’arco del 2022. Gli agenti, coordinati dal comandante Antonino Frisone, hanno anche sequestrato nelle scorse settimane giocattoli e profumi, sempre di provenienza irregolare e posti in vendita in modo abusivo nelle strade che accolgono le bancarelle del mercato.