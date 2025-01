Sette persone ricoverate per intossicazione da monossido

Tragedia sfiorata nelle prime ore della serata di ieri, martedì 31 dicembre, in un appartamento di via Torino a Rho.

In via Torino Vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Rho il nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, batteriologico) di Milano, i Carabinieri di Rho, il personale dell'Ats e i tecnici dell'azienda del gas, oltre a due ambulanze inviate dal 118

In ospedale anche tre bambini e una donna incinta

Sette le persone ricoverate per intossicazione da monossido , due in modo grave ma non in pericolo di vita sono state trasportate dall'ambulanza del 118 all'ospedale milanese di Niguarda, tre, di cui due bambini sono, invece stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Garbagnate Milanese in codice verde, mentre altre due, una donna incinta e un bambino sono stati accompagnati, in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Rho.