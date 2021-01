Sessantenne precipita nel vuoto: arriva l’elisoccorso

Paura a Settimo Milanese dove un sessantenne è precipitato nel vuoto, facendo un volo di diversi metri. Sul posto anche l’elisoccorso

Sessantenne precipita nel vuoto a Settimo

L’incidente è avvenuto alle 15.30, in un immobile di via Silvio Pellico, a Settimo Milanese, nei pressi della Chiesa evangelica coreana. Nell’incertezza della genesi dell’incidente (l’ipotesi più probabile secondo i Carabinieri della Compagnia di Corsico intervenuti sul posto è che si sia trattato di un gesto volontario, ma nessuna altra pista per il momento è esclusa), quel che è certo è che un uomo di 61 anni è precipitato nel vuoto, compiendo un volo di diversi metri. L’allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre ai militari, sono giunti anche un’ambulanza della Croce rossa di Settimo Milanese e l’elisoccorso partito da Milano.

La condizioni del ferito

Con il passare dei minuti le condizioni del 61enne sono migliorate, tanto che l’intervento è passato da codice rosso a codice giallo. L’uomo, dopo aver ricevuto le prime cure direttamente sul posto, è stato caricato in ambulanza e trasportato in ospedale

TORNA ALLA HOME PAGE