Sessantenne investita sulle strisce pedonali e sbalzata di due metri

Una donna di 63 anni è stata investita questa mattina, 3 luglio 2023, sulle strisce pedonali in via Buozzi a Legnano: è stata trasportata in codice giallo in ospedale.

Sessantenne investita sulle strisce pedonali

Investimento di una signora di sessantanni sulle strisce pedonali fra via Buozzi e Corso Magenta sull’angolo del ristorante Poke moon e il negozio di parrucche di fronte alla scuola primaria De Amicis/ Bonvesin de la riva.

Una macchina che veniva da via Ratti ha investito la donna che andava verso il parco Castello. La donna è stata colpita dalla macchina, ed è stata sbalzata a 2 metri dalle strisce. La donna è stata portata in ospedale a Legnano in codice giallo, ed era cosciente al momento del trasporto. I Vigili sono ancora presenti sul posto per fare i rilievi.