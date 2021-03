Mancano quattro giorni a Pasqua e, a beneficio dei cittadini, Aemme Linea Ambiente comunica le variazioni che il calendario della raccolta rifiuti subirà, in funzione della giornata di festa di lunedì 5 aprile.

Servizio raccolta rifiuti durante le festività

Nel Comuni di Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago i mancati servizi di lunedì 5 saranno recuperati martedì 6 aprile, insieme a quelli già previsti per tale giornata.

Servizi regolari, nonostante la festa, invece, nei Comuni di Buscate (dove gli operatori di ALA passeranno per la raccolta dell’umido), Robecchetto con Induno (raccolta di umido, plastica e rifiuti indifferenziati) e Villa Cortese (umido, Vetro e rifiuti indifferenziati).

Nessuna variazione, invece, per i Comuni di Arconate, Dairago, San Giorgio su Legnano e Turbigo, nei quali il lunedì non sono previste raccolte.

Pasquetta di lavoro anche in tutti i Comuni che ALA gestisce nel Magentino, eccetto che in quello di Boffalora sopra Ticino, dove lunedì 5 aprile gli operatori non saranno in servizio. Le mancate raccolte di vetro e umido saranno, pertanto, recuperate il giorno successivo, martedì 6, insieme a quella dei rifiuti indifferenziati, già prevista nella giornata del martedì.

Sarà rispettata la festività di lunedì 5 anche dagli operatori in servizio sul territorio di Gallarate. Le mancate raccolte di tale giornata saranno recuperate nei seguenti giorni: mercoledì 7 aprile l’umido, giovedì 8 i rifiuti indifferenziati e lunedì 12 la carta e il cartone.

Tutte le piattaforme rifiuti, invece, saranno chiuse sia il giorno di Pasqua che quello successivo.