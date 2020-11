Servizio di post-scuola all’infanzia Rodari di Canegrate. Il Comune, a causa dell’uscita anticipata dei bambini alle 14 per scarsità di personale, sta organizzando un servizio gratuito fino alle 16.

Uscita anticipata all’infanzia Rodari; il Comune di Canegrate viene incontro ai genitori organizzando un servizio gratuito di post-scuola.

“Ieri il Consiglio d’Istituto ha dovuto prendere la dolorosa decisione di ridurre l’orario della scuola dell’infanzia Rodari, anticipando l’uscita pomeridiana alle 14, causa la scarsità di personale – comunica l’Amministrazione – La decisione è stata presa coinvolgendo i rappresentanti di classe, è una scelta che apprezziamo”.

Per aiutare le famiglie in difficoltà, il Comune invita “chi ha seri e non superabili problemi nella gestione dei bambini fra le 14 e le 16 a scrivere oggi una mail all’indirizzo del nostro capoarea agli educativi gianpiero.colombo@comune.canegrate.mi.it specificando nell’oggetto della lettera ‘richiesta post scuola infanzia‘. Cercheremo nei limiti del possibile di organizzare un servizio di qualità in continuità e sintonia con le attività della scuola, dalle 14 alle 16. Il servizio sarà gratuito. Considerati i costi dell’operazione, vi chiediamo di ricorrervi solo se non avete buone soluzioni alternative“.

