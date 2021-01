Servizio civile universale, il Comune seleziona sei volontari

Servizio civile universale, il Comune di Legnano cerca sei volontari da inserire nei settori Cultura, Sociale e Istruzione.

Servizio civile universale in Comune

I titoli dei tre progetti sono rispettivamente: “Non solo libri – Le biblioteche della Città Metropolitana di Milano come luogo di promozione culturale e inclusione sociale”, “Risorse e risposte per la gestione delle fragilità nella Città Metropolitana di Milano”; “Crescita, integrazione e autonomia. Volontari in percorsi e servizi educativi nella Città Metropolitana di Milano”. Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Dal link https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/il-testo/ è possibile scaricare il Bando di Servizio civile universale pubblicato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile Uuniversale. Info: https://www.scanci.it/

Le domande vanno presentate entro il 15 febbraio

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line entro le 14 del 15 febbraio 2021. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede.

Per informazioni

sul progetto Cultura Biblioteca: dantona.teresa@legnano.org – tel. 0331 925577

sul progetto Servizi sociali – Assistenza: legnani.alberto@legnano.org – tel. 0331 472507

sul progetto Istruzione – Educazione: provasi.loredana@legnano.org – tel. 0331 925556

