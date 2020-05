Serra di marijuana nel box, 52enne finisce ai domiciliari

Serra di marijuana scoperta nel box di un 52enne di Garbagnate Milanese.

Serra di marijuana nel box gli costa l’arresto

E’ successo nel pomeriggio di ieri, sabato 2 maggio 2020. Durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della stazione cittadina hanno fermato un uomo italiano, classe ’68, che stava circolando senza giustificato motivo. Dopo averlo controllato e aver accertato che si trattava di un pregiudicato, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione nella sua casa nonché nel box di pertinenza dell’abitazione.

Nel garage aveva 70 grammi di marijuana e sei piante di cannabis

All’interno del garage i militari hanno trovato circa 70 grammi di marijuana e anche una serra artigianale con sei piante di cannabis, cinque bicchieri con piante in germogliazione e altre 60 foglie in essiccazione. L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.

