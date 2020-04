Serra di marijuana in casa: in manette tre ragazzi grazie alla Compagnia Carabinieri di Abbiategrasso con il supporto di quelli della Compagnia di Legnano.

Serra di marijuana in casa: in manette tre ragazzi

La notte scorsa, 26 aprile, i militari della Compagnia Carabinieri di Abbiategrasso con il supporto di quelli della Compagnia di Legnano, a seguito di un mirato intervento, hanno scoperto ad Inveruno una serra per la coltivazione di marijuana realizzata all’interno di un’abitazione.

Ecco cosa hanno trovato

All’interno dell’abitazione i carabinieri hanno trovato tre ragazzi italiani: S. M. classe ’90 impiegato con precedenti di polizia che era l’affittuario della casa ma residente a Bareggio, ed altri due giovani, E.D. e E. A., classe ’93 e ’97, fratelli entrambi incensurati residente a Santo Stefano Ticino. All’interno della serra sono state trovare 76 piante con relativo materiale per la coltivazione. Una successiva perquisizione a casa dei due fratelli ha permesso di trovare altri 700 grammi di hashish, circa 8000 euro in contanti e del materiale per il confezionamento dello stupefacente. I soggetti sono stati arrestati e condotti a san vittore a disposizione dell’A.G.

TORNA ALLA HOME