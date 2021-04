Serpentello acciuffato a Novate nella mattinata di mercoledì 28 aprile 2021

Serpentello acciuffato a Novate

Ritrovamenti che non ci si aspetterebbe dall’hinterland milanese: a Novate, nella mattinata di mercoledì 28 aprile 2021, alcuni agenti della Polizia Locale hanno recuperato un esemplare di biacco nel sottopasso pedonale di via Repubblica, una zona quindi anche abbastanza centrale. L’animale, noto per la sua capacità di fuga velocissima, non è riuscito a sfuggire alla presa ed è stato successivamente liberato in un’area sicura, come confermano dal Comando.